Thriller "Blood for Dust" im April auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht "Blood for Dust" im April auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der als Mischung aus "Breaking Bad" und "Fargo" angeteaserte Action-Thriller von Rod Blackhurst (The Outbreak) mit Scoot McNairy (Narcos: Mexico), Josh Lucas (Yellowstone) und Kit Harington (Game of Thrones) über einen verschuldeten Handelsvertreter, der zufällig zum Drogen- und Waffen-Schmuggler wird, erscheint am 26.04.2024 inklusive deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc.

