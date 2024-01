News

Samsung The Frame 2024 mit PANTONE Validated ArtfulColor-Zertifizierung

Bildquelle: Samsung

Der auf der CES kürzlich vorgestellte neue The Frame TV von Samsung hat die "PANTONE Validated ArtfulColor"-Zertifizierung erhalten. Die Auszeichnung der Experten für Farbstandards bestätigt, dass das Gerät Farben und Hauttöne von PANTONE originalgetreu bei alltäglichem Umgebungslicht wiedergeben kann. Laut Samsung ist der 2024er The Frame der weltweit erste Fernseher, der diese Anforderungen erfüllt. Das QLED-Display des The Frame hat bereits die Zertifizierungen „PANTONE Validated“ und „PANTONE SkinTone Validated“ erhalten.

Damit wurde bestätigt, dass der Samsung Lifestyle TV die Skala der PANTONE SkinTone-Farben und das breite Spektrum aller 2.390 Farben, die im PANTONE Matching System (PMS) enthalten sind, präzise wiedergeben kann. Der neue The Frame ist mit einem matten Display ausgestattet und bietet eine Auswahl von über 2.300 digitalen Kunstwerken im Art Store.

