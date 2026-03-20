"Stranger Things: The Complete Series" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Arrow Video veröffentlicht in Großbritannien "Stranger Things: The Complete Series" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Das Boxset mit allen Staffeln der Netflix-Science Fiction/Mystery-Serie erscheint am 27.07.2026 in verschiedenen Varianten auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Neben einfachen Sets mit jeweils 25 Ultra HD Blu-rays oder Blu-ray Discs sind auch zwei Deluxe-Editionen inklusive Fan-Beigaben wie Postern, Artcards und einem 148 Seiten umfassenden Artbook geplant.
Die ersten drei Staffeln werden mit Originalton in DTS HD MA 5.1 und die vierte und fünfte Staffel mit englischem Dolby Atmos-Ton präsentiert. Neben HDR10 unterstützen die Ultra HD Blu-rays auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. Behind the Scenes-Aufnahmen, Interviews und Trailer geplant.
Die "Stranger Things"-Komplett-Editionen sind auch als Import bei jpc erhältlich.
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Stranger Things: The Complete Series - Ultra HD Blu-ray (Englisch)
4K (2160p) Ultra HD Blu-ray presentation in Dolby Vision of all forty-two episodes across five seasons and twenty-five discs
Original DTS-HD MA 5.1 surround and stereo audio for all episodes plus additional Dolby Atmos for Seasons 4 & 5
Optional English subtitles for the deaf and hard of hearing
Optional audio description tracks
Interviews with the cast and crew
Behind-the-scenes featurettes
Set tours
Bloopers
Image galleries
Trailers
Collectors' booklet
Reversible sleeves featuring original artwork by Kyle Lambert
Double sided poster featuring original artwork by Kyle Lambert
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