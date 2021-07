News

"The Walking Dead - Season 11" startet bei Disney+

Disney+ kündigt den Start der 11. Staffel von "The Walking Dead" für Montag, den 23. August um 9.00 Uhr in Deutschland an. Die elfte Staffel wird in drei Teilen mit je 8 Episoden bei Disney+ ausgestrahlt, wobei die Teile 11B und 11C im Jahr 2022 erscheinen sollen. Zu den neuen Serienmitgliedern der Staffel 11 gehören u.a. Margot Bingham, Michael James Shaw, Laila Robins und Josh Hamilton.

Alle bisherigen 10 Staffeln von "The Walking Dead" mit 153 Episoden stehen bereits auf Disney+ zum Streamen bereit.

www.disneyplus.com

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.