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Weiteres "The Texas Chainsaw Massacre 2" 4K Ultra HD Blu-ray-Mediabook kommt in den Handel

Turbine hat "The Texas Chainsaw Massacre 2" bereits im November auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Ab dem 24.07.2025 wird ein weiteres Mediabook auch im allgemeinen Handel erhältlich sein. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet.

Ebenfalls am 24.07.2025 veröffentlicht Plaion Pictures "Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III" als Blu-ray Disc-Mediabook.

bereits erhältlich:

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