"Casper" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

17.06.2025 (Karsten Serck)

Paramount veröffentlicht "Casper" auf Ultra HD Blu-ray. Die Geister-Komödie von Brad Silberling aus dem Jahr 1995 mit Christina Ricci, Bill Pullman und Cathy Moriarty erscheint am 21.08.2025 erstmals in 4K und wird zur Premiere als Ultra HD Blu-ray-Steelbook angeboten.

