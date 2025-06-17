News
Sony: Neuer "Ich weiss, was Du Letzten Sommer getan hast"-Trailer online
18.06.2025 (Karsten Serck)
Sony hat einen neuen Trailer für "Ich weiss, was Du Letzten Sommer getan hast" (I Know What You Did Last Summer) veröffentlicht:
Der vierte Teil der Slasher Horror-Reihe läuft seit dem 17.07.2025 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Winter fürs Heimkino.
Bereits am 26.06.2025 wurde der erste Teil von Jim Gillespie aus dem Jahr 1997 mit Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar und Ryan Phillippe auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.
