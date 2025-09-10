News

"The Negotiator" & "The Unholy Trinity" erscheinen auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "The Negotiator" (Relay) und "The Unholy Trinity" auf Blu-ray Disc. Der Thriller mit Riz Ahmed und Lily James läuft seit dem 25.09.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 09.01.2026 auf Blu-ray Disc während der Western mit Pierce Brosnan und Samuel L. Jackson am 12.12.2025 direkt auf Blu-ray Disc veröffentlicht wird. Beide Blu-ray Discs werden mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

