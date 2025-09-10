News

Spotify Lossless-Streaming startet in Deutschland

Der Streaming-Dienst Spotify bietet ab sofort das "Lossless Streaming" in Deutschland an. Spotify nutzt dafür den FLAC-Codec mit maximal 24 Bit und 44.1 kHz. Spotify Lossless steht allen Spotify Premium-Abonnenten zur Verfügung und kann in den Einstellungen zur Tonqualität ausgewählt werden - auch separat für WLAN, Mobilfunk oder Downloads.

Neben den Apps ist Spotfiy Lossless auch bereits auf vielen Geräten verfügbar, die Spotify Connect unterstützen, darunter u.a. von Sony, Bose, Samsung und Sennheiser. Die Unterstützung für zusätzliche Geräte u.a. von Sonos und Amazon soll nächsten Monat kommen.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.