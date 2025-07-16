News

Stephen King-Verfilmung "The Life of Chuck" erscheint auf Blu-ray Disc

Tobis veröffentlicht "The Life of Chuck" im Herbst auf Blu-ray Disc. Die Stephen King-Verfilmung von Mike Flanagan über das Leben eines geheimnisvollen Buchhalters mit Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan und Mark Hamill läuft ab dem 24.07.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 17.10.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

