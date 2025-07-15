News

"The First Slam Dunk" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

KSM Anime veröffentlicht "The First Slam Dunk" auf Ultra HD Blu-ray. Das Anime-Basketball-Drama aus dem Jahr 20222 erscheint am 18.09.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit einem deutschen und japanischen DTS HD 5.1-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a Interviews mit Regisseur Takehiko Inoue, 5 Artcards, Stickersheet und ein Poster geplant.

