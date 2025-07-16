News

Netflix: Erster "Stranger Things - Staffel 5"-Trailer online

Netflix hat den ersten Teaser-Trailer für die fünfte Staffel von "Stranger Things" veröffentlicht:

Das zweiteilige Finale der Mystery-Serie wird am 26.11.2025 bei Netflix eingeläutet und der zweite Abschnitt soll ab Weihnachten zu sehen sein. Die letzte Episode wird an Silvester veröffentlicht.

Offizielle Synopsis:

Wir schreiben das Jahr 1987. Es ist Herbst. Hawkins ist von Rissen zwischen der realen Welt und der anderen Seite gezeichnet und unsere Held*innen haben nur ein Ziel: Vecna finden und ihn töten. Doch Vecna ist spurlos verschwunden und niemand weiß, was er im Schilde führt. Was die Mission zusätzlich erschwert, ist die Tatsache, dass die Regierung die Stadt unter Quarantäne gestellt und ihre Jagd auf Elfi verschärft hat, die deshalb wieder untertauchen muss. Der Jahrestag von Wills Verschwinden kommt näher und damit stellt sich ein beklemmendes, altbekanntes Grauen ein. Die letzte Schlacht steht bevor und damit müssen sich die Freund*innen einer Dunkelheit stellen, die noch mächtiger und tödlicher ist, als alles, was sie zuvor erlebt haben. Um dem Albtraum ein Ende zu bereiten, müssen alle – die gesamte Gruppe – ein letztes Mal zusammenhalten.

