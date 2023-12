News

"The Legend Of John Williams" Boxset erscheint auf CD

In der Reihe "Écoutez Le Cinéma!" präsentiert das Boxset "The Legend Of John Williams" aus Frankreich die Highlights der Karriere von John Williams auf CD. Die Box enthält auf 20 thematisch unterteilten CDs eine Zusammenstellung von John Williams-Soundtracks und Konzert-Aufnahmen aus den Jahren 1960-2022 mit insgesamt rund 22 Stunden Laufzeit. Die Box enthält außerdem eine Broschüre mit einem Originalinterview mit John Williams sowie Erfahrungsberichten von Oliver Stone, Jean-Jacques Annaud und Alan Bergman.

bereits erhältlich:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.