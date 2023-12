News

"The Rolling Stones: 7" Singles Vol. 2: 1966-1971" erscheint im Februar

Die Rolling Stones veröffentlichten nach ihrem neuen "Hackney Diamonds"-Album im Februar ihre zweite Box mit Single-Klassikern auf Vinyl. Das "The Rolling Stones: 7" Singles Vol. 2: 1966-1971"-Set enthält die Singles der Rolling Stones aus dieser Zeit auf 18 7" Singles in Mono und Stereo mit den Original-Covern sowie einem Begleitbuch und wird ab dem 02.02.2024 im Handel erhältlich sein. Das Set enthält auch verschiedene Raritäten wie Remixe und mehrere B-Seiten, die nicht auf LPs der Rolling Stones veröffentlicht wurden.

Tracklist

LP 1 - Paint It, Black / Stupid Girl

Paint It, Black

Stupid Girl

LP 2 - Paint It, Black / Long Long While

Paint It, Black

Long Long While

LP 3 - Mother's Little Helper / Lady Jane

Mother's Little Helper

Lady Jane

LP 4 - Have You Seen Your Mother, Baby, Standing In The Shadow? / Who’s Driving Your Plane

Have You Seen Your Mother, Baby, Standing In The Shadow?

Who's Driving Your Plane?

LP 5 - Let's Spend The Night Together / Ruby Tuesday

Let's Spend The Night Together

Ruby Tuesday

LP 6 - We Love You / Dandelion

We Love You

Dandelion

LP 7 - She's A Rainbow / 2000 Light Years From Home

She's A Rainbow

2000 Light Years From Home

LP 8 - In Another Land / The Lantern

In Another Land

The Lantern

LP 9 - Jumpin' Jack Flash / Child Of The Moon

Jumpin' Jack Flash

Child Of The Moon

LP 10 - Street Fighting Man / No Expectations

Street Fighting Man

No Expectations

LP 11 - Honky Tonk Women / You Can’t Always Get What You Want

Honky Tonk Women

You Can't Always Get What You Want

LP 12 - Memo From Turner (Mick Jagger) / Natural Magic (Ry Cooder inst. from the film ‘Performance’)

Memo From Turner

Natural Magic

LP 13 - Street Fighting Man / Surprise Surprise / Everybody Needs Somebody To Love

Street Fighting Man

Surprise, Surprise

Everybody Needs Somebody To Love

LP 14 - Brown Sugar / Wild Horses

Brown Sugar

Wild Horses

LP 15 - I Don't Know Why / Try A Little Harder

I Don't Know Why

Try A Little Harder

LP 16 - Honky Tonk Women / Sympathy For The Devil

Out Of Time

Jiving Sister Fanny

LP 17 - Honky Tonk Women / Sympathy For The Devil

Honky Tonk Women

Sympathy For The Devil

LP 18 - Sympathy For The Devil (The Neptunes Remix) [Radio Edit] / Sympathy For The Devil (Fat Boy Slim) [Radio Edit]

Sympathy For The Devil (Neptunes Radio Edit)

Sympathy For The Devil (Fatboy Slim Radio Mix)

