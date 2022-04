News

"Pitch Black - Director's Cut" erscheint mit Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray

Turbine Medien veröffentlicht "Pitch Black - Planet der Finsternis" im Mai inklusive deutschem und englischem Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc und 4K Ultra HD Blu-ray.

David Twohys pechschwarzer Science-Fiction-Thriller mit Vin Diesel aus dem Jahr 2000 wird erstmals in Deutschland als "Director's Cut" erscheinen, für den extra neue Synchro-Aufnahmen mit Martin Kessler gemacht wurden.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt HDR10 und Dolby Vision.

Zunächst erscheint "Pitch Black" als limitierte "3 Disc Ultimate Edition" mit zwei verschiedenen Cover-Varianten. Der Verkaufsstart ist für den 13.05.2022 geplant.

Pitch Black (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,35:1 (HDR10 & Dolby Vision)

Sprache / Ton: Deutsch Dolby Atmos, Englisch Dolby Atmos, Deutsch DTS 2.0, Englisch DTS 2.0

Untertitel: Deutsch, Englisch

Bonusmaterial:

Trailer (HD - D & 2xUS), Sequel-Trailer (US, UK & 2 x D), Audiokommentare (optionale Untertitel in deutsch & englisch) mit Vin Diesel, Cole Hauser & David Twohy sowie David Twohy, Tom Engelman & Peter Chiang.

Bonus-Disc: Neue, großteils weltexklusive Interviews (HD, ca. 2,5 Stunden): David Twohy (Regie, ca. 24 Min.), Keith David (Imam-Darsteller, ca. 27 Min.), David Eggby (Kamera, ca. 15 Min.), Peter Chiang (F/X, ca. 28 Min.), Ken Wheat (Story-Autor, ca. 15 Min.), John Cox (Monster-Animation, ca. 19 Min.), Brian Murray (Storyboards, ca. 26 Min.), David Melvin (TV-Prequel-Regie, ca. 15 Min.).

Die Brücke zu RIDDICK - CHRONIKEN EINES KRIEGERS (SD, ca. 80 Min.): RIDDICK: KRIEGER DER FINSTERNIS aka DARK FURY - The Animation (ca. 35 Min.), Pre-Animation (ca. 33 Min.), Der Schöpfer - Peter Chung (ca. 5 Min.), INTO THE LIGHT (ca. 5 Min.), Der Handlungsaufbau (ca. 2 Min.).

Universal-Archiv (SD, über 2 Stunden): Regie-Einleitung (ca. 2 Min.), INTO PITCH BLACK - TV-Prequel (ca. 45 Min.), Storyboard-Filmvergleich (ca. 4 Min.). SLAM CITY - Animation-Internet-Clip (ca. 8 Min.), Hinter den Kulissen I + II (ca. 18 + 12 Min.), Making-of I + II (ca. 9 Min.), Johns' Jagd-Logbuch (ca. 7 Min.), Visuelle Enzyklopädie (ca. 2 Min.), Computer-Spiel-Promotion (ca. 2 Min.), Promotion-Partys (ca. 21 Min.).

Bonusmaterial mit optionalen deutschen & englischen Untertiteln

