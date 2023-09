News

"The Flash" jetzt auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc erhältlich

"The Flash" ist ab sofort auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erhältlich. Der erste "The Flash"-Solo-Film aus dem DC Universe von Andy Muschietti mit Ezra Miller und dem Comeback von Michael Keaton als "Batman" wird neben den Standard-Editionen auch als Steelbook auf 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc angeboten.

Die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sind mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet. Die englische Originalfassung wird nur auf Ultra HD Blu-ray mit "Lossless" Dolby TrueHD Core präsentiert währen der englische Dolby Atmos-Mix auf der Blu-ray Disc Dolby Digital Plus als Basis nutzt. Als Bonus-Material sind zahlreiche Making of-Featurettes sowie mehrere "Deleted Scenes" dabei.

Unser Review der "The Flash" Ultra HD Blu-ray finden Sie hier.

The Flash (4K Ultra HD Blu-ray)

Ton:

Englisch: Dolby Atmos

Deutsch: Dolby Atmos

Untertitel: Deutsch, Englisch

Bonus-Material:

Wo Welten kollidieren: Hinter den Kulissen von The Flash

Flashpoint: Einführung ins DC Multiversum

Batman kehrt zurück, noch mal!

Drehen wir durch! Batmans Rückkehr

Supergirls Rettung

Supergirl: Letzte Tochter Kryptons

Kampf gegen Zod

Kampf gegen Dark Flash

The Flash: Die Legende vom Scarlet Speedster

The Flash: Escape the Midnight Circus

Nicht verwendete Szenen

The Flash (Blu-ray Disc)

Ton:

Englisch: Dolby Atmos

Deutsch: Dolby Atmos

Untertitel: Deutsch, Englisch

