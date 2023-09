REVIEW: "The Flash" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: The Flash

Anbieter: Warner Bros. Home Entertainment

Laufzeit: ca. 144 min.

Bildformat: 1,90:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch, Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin:

14.09.2023

Film



"The Flash" ist der erste Solo-Film des blitzschnellen Superhelden, der neben der TV-Serie bislang nur Gastautritte in anderen Kino-Filmen des DC Universe hatte. "ES"-Regisseur Andy Muschietti schickt Barry Allen (Ezra Miller) auf eine actionreiche Zeitreise mit dem Versuch, den Tod seiner Mutter rückgängig zu machen. Doch "The Flash" findet sich in einer anderen Zeitlinie des Multiversums wieder, in der auch der DC-Oberschurke General Zod (Michael Shannon) wieder für Angst und Schrecken sorgt und ihm keine Superhelden im Weg stehen. Um die Vernichtung der Welt abzuwenden, holt sich "The Flash" Unterstützung bei einem alten Batman, der in dieser Welt noch von Michael Keaton verkörpert wird.....

Der Film war bereits eine ganze Zeit in Vorbereitung und am besten funktioniert "The Flash", wenn man die ganzen Negativ-Geschichten um den Film herum einfach ignorieren kann und sich auch nicht zuviele Gedanken darum macht, wohin die Reise im Anschluss gehen soll, da das DC Universe ohnehin unter neuer Leitung von James Gunn in Zukunft ganz anders aufgestellt wird. Auch die Trailer haben bereits eine ganze Menge über die Handlung verraten aber trotzdem gibt es noch eine ganze Menge weiterer Überraschungen und neben Michael Keaton zahlreiche weitere Gast-Stars zu sehen.

Nach "The Batman" präsentiert Warner mit "The Flash" ein weiteres Superhelden-Abenteuer, welches nach der Eröffnungssequenz die eingefahrenen Spuren verlässt und bis auf den typischen Action-Showdown sonst ziemlich anders als die meisten Superhelden-Filme aus dem DC Universe und auch Marvel ist. Statt immer mehr Action und weniger Story ist "The Flash" trotz vieler amüsante Momente, die sich in der neuen Zeitlinie ergeben, über weite Strecken ein Drama und das Drehbuch lässt sich einige Zeit zur Entwicklung der Geschichte, die ohne große Hänger auskommt. Der Oberschurke General Zod bleibt lange Zeit etwas im Hintergrund während "The Flash" auf der Suche nach einem neuen Superhelden-Team ist. The Flash/Barry Allen ist zunächst meist leicht überdreht doch er stoppt sich selbst vor dem Abgrund der Nervigkeit, wenn er sich zusammenreißen muss, um seinem noch hibbeligeren Alter Ego in der anderen Zeitlinie ebenfalls Superkräfte für den Kampf gegen Zod zu verleihen.

Aber Michael Keaton stiehlt Ezra Miller ohnehin über weite Strecken die Show und trotz vieler Falten ist sein Batman-Comeback keinesfalls nur eine Retro-Element sondern er ist über weite Strecken mindestens ebenso wichtig wie "The Flash" selbst. Der Film ist mit den ganzen Verweisen auf die Vergangenheit mehr für ältere Zuschauer gemacht aber man muss kein großer Fan des DC Universe sein um die ganzen Anspielungen zu verstehen. Als Zuschauer sollte man sich auch nicht die Laune durch die schlechten Visual Effects verderben lassen. Denn die wirken im Vergleich zu dem, was z.B. "Avatar" und die "Herr der Ringe"-Filme bereits vor Jahren zeigten, wirklich ziemlich unscharf und blass. Aber zum Glück kommt ohnehin ein Großteil der Handlung von "The Flash" auch ganz ohne Effekte aus.

Bild 83 %

"The Flash" wurde mit RED und Arri Alexa-Kameras mit Auflösungen von bis zu 8K gedreht. Durch den Einsatz eines 4K Digital Intermediate zeigt die Ultra HD Blu-ray native Ultra HD-Auflösung und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Das Master zeigt über weite Strecken eine leichte Körnigkeit, die wahrscheinlich im Rahmen der Postproduction künstlich hinzugefügt wurde. Das Bild ist überwiegend recht dunkel und wirkt nur selten übermäßig kontrastreich. Im Direktvergleich wirken viele "Deleted Scenes" aus dem Bonus-Material plastischer als die Szenen im Film. Das HDR-Mastering sorgt durch den selektiven Einsatz von Spitzenlichtern an einzelnen Stellen immer wieder für einen Zugewinn an Dynamik und auch die überwiegend etwas schmutzig wirkende blau-grünliche Farbdarstellung gewinnt durch HDR mehr Intensität. Die sattesten Farben zeigt der Film meist, wenn "The Flash" in seinem roten Anzug mit leuchtenden Blitzen und bunten Lichtern in Aktion tritt. Vor allem der Showdown mit den verschiedenen Multiversen demonstriert auch mal etwas länger das sonst nur vereinzelt genutzte visuelle Potential des Films.

Die Bildschärfe ist etwas wechselhaft und wird neben dem leichten Korn auch durch die etwas blassen digitalen Effekte beeinträchtigt. Dadurch schwankt der Bildeindruck immer etwas zwischen HD und 4K-Niveau. Aber es gibt durchaus eine ganze Reihe von Szenen, die mit einer hohen Kanten- und Detailschärfe überzeugen können.

Ton 87 %



"The Flash" wird auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton präsentiert.

Der Surround-Mix von "The Flash" bietet viel Abwechslung und neben üppigen Effekten in den Action-Szenen sorgt der Musik Score auch in vielen ruhigeren Momenten für eine räumliche Atmosphäre. Der Showdown ist sehr spektakulär abgemischt und bietet einen sehr üppigen 3D-Sound von allen Seiten mit vielen schönen Klangverläufen durch den ganzen Raum. Die klanglichen Stärken liegen vor allem im Bassbereich während die Abmischung im Hochtonbereich etwas dumpf wirkt. Das trägt eventuell auch dazu bei, dass die Deckenkanäle beim Dolby Atmos-Mix etwas zu wenig auffallen sondern der Sound in erster Linie von den hinteren Surround-Kanälen zu hören ist.

