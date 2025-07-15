News

Thriller "Islands" erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Islands" (The Tourist) auf Blu-ray Disc. Der Thriller von Jan Ole Gerster mit Sam Riley, Stacy Martin, Jack Farthing über einen Tennislehrer auf Fuerteventura, der in das geheimnisvolle Verschwinden eines Touristen verwickelt wird, erscheint am 19.09.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind Interviews mit Cast & Crew geplant.

