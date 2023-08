News

"The Cure: Show" erscheint als remasterte Vinyl-Edition

The Cure veröffentlichen ihr Live-Album "Show" aus dem Jahr 1993 in einer neuen "30th Anniversary Edition" auf LP. Das Album wurde von Robert Smith und Miles Showell in den Londoner Abbey Road Studios remastert und erscheint auf zwei 180 Gramm-Schallplatten. Die Doppel-LP soll ab dem 08.09.2023 im Handel erhältlich sein.

Bereits zum "Record Store Day" wurde eine limitierte Picture Disc-Edtion veröffentlicht, die u.a. noch bei jpc.de erhältlich ist.

bereits erhältlich:

Tracklisting

SIDE A

Tape

Open

High

Pictures of You

Lullaby



SIDE B

Just Like Heaven

Fascination Street

A Night Like This

Trust

Doing The Unstuck



SIDE C

The Walk

Let’s Go To Bed

Friday I’m In Love

Inbetween Days

From The Edge of The Deep Green Sea



SIDE D

Never Enough

Cut

End

