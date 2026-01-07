"The Crush - Das Biest" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
07.01.2026 (Karsten Serck)
HanseSound veröffentlicht "The Crush - Das Biest" auf Ultra HD Blu-ray. Der Thriller von Alan Shapiro aus dem Jahr 1993 mit Alicia Silverstone und Cary Elwes erscheint am 10.04.2026 mit deutschem DTS HD MA 2.0- und englischem DTS HD MA 5.1-Ton als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit 24-seitigem Booklet in einer Auflage von 500 Exemplaren.
