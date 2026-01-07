News
"Renegades - Auf eigene Faust" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
07.01.2026 (Karsten Serck)
HanseSound veröffentlicht "Renegades - Auf eigene Faust" auf Ultra HD Blu-ray. Der Action-Thriller von Jack Sholder aus dem Jahr 1989 mit Kiefer Sutherland und Lou Diamond Phillips erscheint am 10.04.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit 24-seitigem Booklet in einer Auflage von 500 Exemplaren.
