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"The Convert" mit Guy Pearce auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

Capelight veröffentlicht "The Convert" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Das Action-Drama von Lee Tamahori (Im Netz der Spinne) mit Guy Pearce über einen Prediger, der zwischen die Fronten eines blutigen Konflikts zweier verfeindeter Māori-Stämme gerät, erscheint am 21.11.2024 auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc.

Beide Blu-ray-Varianten sind mit DTS HD 5.1-Ton in Deutsch und Englisch/Māori ausgestattet. Als Bonus-Material ist ein Making of dabei.

Update: "The Convert" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

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