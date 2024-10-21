News

"Red Dawn - Die rote Flut" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Capelight veröffentlicht "Red Dawn - Die rote Flut" auf Ultra HD Blu-ray. Der Action-Thriller aus dem Jahr 1984 mit Patrick Swayze, Charlie Sheen, Lea Thompson, Jennifer Grey und C. Thomas Howell soll am 12.12.2024 als 4K-Premiere erscheinen und wird als Steelbook und Mediabook angeboten.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit englischem DTS HD MA 5.1- und deutschem PCM 2.0-Ton ausgestattet sein. Die Bonus-Blu-ray enthält neben Trailern und einem Making-of die Specials "Vorbereitung auf den Dritten Weltkrieg", "Erschaffung der roten Bedrohung" und "Eine Kleinstadt wird belagert".

Update: "Red Dawn" ist jetzt in beiden Varianten bei Amazon vorbestellbar:

