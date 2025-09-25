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"The Cars: Heartbeat City - 40th Anniversary Deluxe Edition" erscheint auf CD & Vinyl LP

Rhino veröffentlichen "The Cars: Heartbeat City" am 31.10.2025 als "40th Anniversary Edition" auf CD & LP. Die Jubiläumsausgabe besteht aus drei CDs und einer Schallplatte und enthält nebem dem Original-Album noch zahlreiche zusätzliche Demos und alternative Mixe von Songs wie "Drive" und "You Might Think" sowie ein Live-Konzert aus dem Jahr 1984 in Houston.

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