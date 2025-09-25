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Nubert nuVero nova 9 und nuVero nova 14 ab sofort verfügbar

Bildquelle: Nubert

Die Modelle nuVero nova 9 und nuVero nova 14 sind ab sofort bei Nubert im Online-Shop verfügbar:

Nubert möchte mit der neuen nuVero nova-Serie kompromisslose Klangqualität auf bislang unerreichtem Niveau bieten. Mit der nuVero nova 9 bringt man die High-End-Performance in ein wohnraumfreundliches Format. Trotz der kompakten Abmessungen sollen Dynamik, Detailtreue, Nachdruck und Tiefgang zur vollen Entfaltung kommen. Nochmals kraftvoller, präziser und klarer soll die nuVero nova 14 agieren. Von tiefsten Registern bis zu feinsten Höhen ensteht durch die sorgfältige Abstimmung ein Klangbild, dass sich durch höchste Transparenz und dynamische Leichtigkeit auszeichnet, so der Hersteller.

Die Preise pro Stück lauten wie folgt:

Weitere Infos und erste Klangeindrücke auch hier:

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