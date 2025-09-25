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Charlie Chaplins "Goldrausch" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "Goldrausch" (The Gold Rush) auf Ultra HD Blu-ray. Der Charlie Chaplin-Klassiker aus dem Jahr 1925 erscheint am 11.12.2025 in der restaurierten S/W-Version im 1,33:1-Format auf Ultra HD Blu-ray. Die 4K-Version enthält zusätzliches Original-Vollbildmaterial und neu eingespielte Musik, die Chaplin 1942 selbst für die Tonfassung komponiert hat.

Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind die Featurettes "Chaplin Heute", "Chaplin ABC", eine Einführung des Chaplin-Biografen David Robinson, Trailer und Fotogalerien geplant.

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