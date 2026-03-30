"The Beach Boys: The Pet Sounds Session Highlights" erscheint auf CD & Vinyl LP

30.03.2026 (Karsten Serck)

Universal Music veröffentlicht "The Beach Boys: The Pet Sounds Session Highlights" auf CD und LP. Die Doppel-CD und Doppel-LP erscheinen zum 60-jährigen Jubiläum des "Pet Sounds"-Albums der Beach Boys mit einer Auswahl von Aufnahmen, die bereits 1997 im "The Beach Boys: Pet Sounds Sessions"-Boxset veröffentlicht wurden. Dabei handelt es sich um A-Capella-Aufnahmen, alternative Versionen und Aufnahmesessions. Der Verkaufsstart ist für den 15.05.2026 geplant.

Die Doppel-LP erscheint auch als "Yellow Vinyl"-Edition exklusiv bei Amazon.de.

