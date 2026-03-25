"Der Babadook" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
25.03.2026 (Karsten Serck)
Capelight veröffentlicht "Der Babadook" auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Thriller von Jennifer Kent aus dem Jahr 2014 erscheint am 21.05.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit HDR10 und deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Making of-Featurettes, Interviews mit Cast & Crew und der Kurzfilm „Monster“ geplant.
