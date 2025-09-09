News
"Hackers - Im Netz des FBI" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
09.09.2025 (Karsten Serck)
Capelight veröffentlicht "Hackers - Im Netz des FBI" auf Ultra HD Blu-ray. Das bislang nur im Direktvertrieb erhältliche 4K-Mediabook des Thrillers aus dem Jahr 1995 mit Jonny Lee Miller und Angelina Jolie wird ab dem 02.10.2025 auch im restlichen Handel erhältlich sein. Die Ultra HD Blu-ray verfügt über deutschen und englischen DTS HD MA 5.1-Ton und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.