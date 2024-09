News

SciFi-Thriller "The Abandon - Escape the Cube" im Dezember auf Blu-ray Disc

Dolphin Medien veröffentlicht im Vertrieb von Plaion Pictures "The Abandon - Escape the Cube" auf Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Thriller über einen Soldaten, der aus einem geheimnisvollen Würfel entkommen muss, der sich durch Gravitationseffekte und kryptische Symbole an den Wänden ständig verändert, erscheint am 12.12.2024 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

