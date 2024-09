News

"Miss Fishers neue mysteriöse Mordfälle - Die komplette Serie" erscheint auf Blu-ray Disc

Polyband veröffentlicht "Miss Fishers neue mysteriöse Mordfälle - Die komplette Serie" (Ms Fisher's Modern Murder Mysteries) im November auf Blu-ray Disc. Die Box mit allen Folgen der australischen Krimi-Serie um die Privatdetektivin Peregrine Fisher erscheint am 29.11.2024 mit deutschem DTS HD 5.1- und englischem DTS HD 2.0-Ton auf insgesamt vier Blu-ray Discs. Als Bonus-Material ist ein rund 20 Minuten langes "Behind the Scenes"-Special geplant.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.