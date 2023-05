News

Neue Technics-Kopfhörer EAH-AZ80 & EAH-AZ60M2 auf der High End

Technics präsentiert zur High End die neuen True Wireless Kopfhörer EAH-AZ80 und EAH-AZ60M2. Die EAH-AZ80 und EAH-AZ60M2 unterstützen High-Resolution Audio über Bluetooth mit LDAC-Technologie und bis zu 96 kHz/24 Bit. Mehrpunktverbindungen sind mit bis zu drei Bluetooth-Geräten gleichzeitig möglich.

Das Flagschiff EAH-AZ80 ist mit einer neuen 10-mm-Aluminiummembran mit freiem Rand ausgestattet, die den Hoch- und Tieftonbereich erweitert und gleichzeitig unerwünschte Resonanzen und Verzerrungen reduziert. Eine akustische Kontrollkammer kommt bei beiden Modellen zur Optimierung des Luftstroms für natürlich klingende Stimmen und andere Mitten zum Einsatz während ein Harmonizer die Höhen glättet.

Die Modelle EAH-AZ80 und EAH-AZ60M2 sind mit der Technics-eigenen Dual Hybrid Noise Cancelling-Technologie ausgestattet, die einen digitalen Softwarefilter und ein Feedforward-Mikrofons zur Unterdrückung von Geräuschen außerhalb der In-Ear-Kopfhörer nutzt, während ein Feedback-Mikrofon in Verbindung mit einem analogen Hardware-Filter Geräusche im Inneren der In-Ear-Kopfhörer unterdrückt. Die Sprachwiedergabe wird mit Hilfe der JustMyVoice-Technologie und insgesamt acht Mikrofonen optimiert.

Die Technics Audio Connect App für Smartphones erleichtert die Konfiguration und Steuerung der kabellosen Kopfhörer EAH-AZ80 und EAH-AZ60M2 und bietet Kompatibilität mit dem Sprachassistenten sowie die Möglichkeit, die Einstellungen für die Geräuschunterdrückung und den Klangmodus anzupassen. Neu in der App sind eine Funktion zum Prüfen des Akkus, ein Super-Bass-Equalizer und die Möglichkeit, zwischen Sprach- und Soundeffekt-Anleitung umzuschalten.

Die EAH-AZ80 und EAH-AZ60M2 können frei bedient werden, wenn nur der linke oder rechte Ohrhörer verwendet wird. In der Technics Audio Connect App können Sie die Aktionen Berühren und Halten, einfaches, doppeltes und dreifaches Antippen (z. B. Lautstärke hoch/runter, vorwärts/rückwärts springen, Umgebungs- oder Geräuschunterdrückungsmodus ein/aus) frei einstellen.

Die EAH-AZ80 und die EAH-AZ60M2 sind außerdem mit Umgebungsgeräuschmodi ausgestattet, die entweder auf den Modus "Natürliche Umgebung" oder "Aufmerksamkeit" eingestellt werden können. Im Modus "Natürliche Umgebung" werden alle Umgebungsgeräusche erfasst, so dass Sie Musik hören oder telefonieren können, während Sie auf Ihre Umgebung achten. Der Aufmerksamkeitsmodus fängt Geräusche im Frequenzbereich der menschlichen Stimme ein und stellt sicher, dass Sie menschliche Stimmen in der Nähe hören können, wie z. B. Durchsagen am Flughafen oder die Stimme eines Familienmitglieds zu Hause, während andere, unerwünschte Außengeräusche reduziert werden. Außerdem können Sie mit der Technics Audio Connect App über eine Schieberegleroberfläche genau einstellen, wie viel externe Geräusche Sie in beiden Modi hören möchten.

Die EAH-AZ80 verfügen über ein speziell geformtes Gehäuse, das sich an die Ohrmuschel anpasst und so für eine bessere Stabilität ohne Druck sorgt. Die EAH-AZ60M2 verfügen über ein All-Day-Comfort-Fit-Design-Gehäuse mit einer erweiterten Kontaktfläche, die für mehr Komfort und Sicherheit sorgt. Die Silikon-Ohrpassstücke von Technics kombinieren Materialien unterschiedlicher Härte und sind in sieben verschiedenen Ohrstückgrößen von XXS bis XL verfügbar.

Die EAH-AZ80 und EAH-AZ60M2 ermöglichen laut Technics 7,5 Stunden Musikwiedergabe ohne Geräuschunterdrückung (25 Stunden mit der Ladestation), sieben Stunden Musikwiedergabe mit aktiver Geräuschunterdrückung (24 Stunden mit der Ladestation) und vier Stunden Gesprächszeit mit aktiver Geräuschunterdrückung und JustMyVoiceTM (13,5 Stunden mit der Ladestation).

Mit der neu hinzugefügten Qi Wireless Charge-Unterstützung für die EAH-AZ80 und die EAH-AZ60M2 beginnt der Ladevorgang einfach durch Auflegen der Ladestation auf ein drahtloses Ladegerät.

Die neuen True Wireless In-Ear-Kopfhörer von Technics sind wasserdicht nach IPX4-Standard und können Spritzwasser aus allen Richtungen unbeschadet überstehen. Beide Modelle unterstützen auch die Alexa-Sprachsteuerung.

Das Premium-Flaggschiff EAH-AZ80 ist ab Ende Mai in tiefem, reinem Schwarz und Silber mit einer drehbaren Touchsensor-Oberfläche erhältlich. Die Halterung verfügt über ein Aluminium-Finish und ein eingraviertes Technics-Logo. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 299 EUR.

Die EAH-AZ60M2 sind ab Ende Mai in den Farben Schwarz, Silber und Mitternachtsblau erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 229 EUR.

Wer noch etwas mehr über die beiden neuen Technics True Wireless-Kopfhörer erfahren möchte, findet dazu ein über 30 Minuten langes "Launch Event"-Video auf YouTube.

