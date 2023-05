News

"Kylie Minogue: Tension" erscheint auf CD & LP und als exklusive Vinyl-Sondereditionen

Kylie Minogue veröffentlicht im September ihr neues Album "Tension". Neben der einfachen CD und LP mit 11 Titeln erscheint die CD auch noch als "Deluxe Edition" im Mediabook mit drei zusätzlichen Bonus-Tracks. Auch die Schallplatte wird neben der schwarzen Standard-Edition zusätzlich noch in mehreren Sondereditionen angeboten. So gibt es eine Amazon-exklusive Pink Vinyl-Ausgabe und bei jpc stehen eine Orange Vinyl und eine Green Vinyl-Ausgabe zur Auswahl.

"Kylie Minogue: Tension" soll ab dem 22.09.2023 im Handel erhältlich sein.

Tracklisting "Tension"



1 Padam Padam

2 Hold On To Now

3 Things We Do For Love

4 Tension

5 One More Time

6 You Still Get Me High

7 Hands

8 Green Light

9 Vegas High

10 10 Out Of 10 (Oliver Heldens feat. Kylie Minogue)

11 Story

Deluxe Edition

12 Love Train

13 Just Imagine

14 Somebody To Love

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.