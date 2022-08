Tarantino-Klassiker "Reservoir Dogs" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

News

Quentin Tarantinos Regiedebüt "Reservoir Dogs" erscheint auf Ultra HD Blu-ray. In den USA plant Lionsgate die Veröffentlichung des Gangster-Dramas aus dem Jahr 1992 als "30th Anniversary Edition", die ab dem 15.11.2022 erhältlich sein soll. Details zur Ausstattung der "Reservoir Dogs" Ultra HD Blu-ray liegen noch nicht vor.

Hierzulande gibt es noch keine Ankündgung für eine Ultra HD Blu-ray aber StudioCanal plant für den 04.10.2022 eine Wiederaufführung von "Reservoir Dogs" im Rahmen der "Best of Cinema"-Reihe, die bereits in der Vergangenheit viele Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichungen hervorgebracht hat.

Bislang sind von den Tarantino-Filmen nur "Once Upon A Time In... Hollywood" und "Inglourious Basterds" auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht worden.

