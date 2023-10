News

"Sympathy for the Devil" im November auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Sympathy for the Devil" im November auf Blu-ray Disc. Der Action-Thriller von "The Secrets we keep"-Regisseur Yuval Adler mit Nicolas Cage und Joel Kinnaman erscheint am 24.11.2023 inklusive deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Bonus-Material scheint bislang nicht geplant zu sein.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.