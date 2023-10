News

"Star Trek: Prodigy" wird fortgesetzt - bei Netflix

Paramount gibt "Star Trek: Prodigy" ein neues Zuhause. Nachdem im Frühjahr angekündigt wurde, dass die animierte Science Fiction-Serie eingestellt wird, blieb noch offen, was mit der bereits in Arbeit befindlichen zweiten Staffel passieren würde. Diese soll jetzt ab 2024 bei Netflix zu sehen sein. Der genaue Starttermin ist noch offen. Noch in diesem Jahr soll aber bereits die erste Staffel von "Star Trek: Prodigy" bei Netflix landen, die zuvor bereits bei Paramount+ gezeigt wurde.

Die erste Staffel von "Star Trek: Prodigy" ist auch bereits auf Blu-ray Disc erhältlich. Am 16.11. erscheint außerdem die finale Staffel von "Star Trek: Picard" auf Blu-ray Disc und am 07.12. die zweite Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.