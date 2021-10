News

Sylvester Stallone verlässt die "Expendables"

Sylvester Stallone hat via Instagram seinen Ausstieg bei den "The Expendables" angekündgt, die nach seinen Vorstellungen zukünftig in den Händen von Jason Statham weiter machen sollen. Sylvester Stallone will sich jetzt auf neue Herausforderungen vorbereiten. Stallones Abschied erfolgte zum Ende der Dreharbeiten von "The Expendables 4". Erst vor kurzem war überhaupt bekannt geworden, dass ein vierter Teil der Action-Reihe in Planung ist. Die Dreharbeiten fanden unter der Regie von Scott Waugh (Need for Speed) statt.

Informationen zum geplanten Start und Inhalt von "The Expendables 4" liegen noch nicht vor. Seit dem dritten Teil der Retro Action-Reihe sind inzwischen über sieben Jahre vergangen, in denen Stallone erneut als "Rambo" und "Rocky" im Kino zu sehen war.

