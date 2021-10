News

Neue "John Wick"-Serie "The Continental" mit Mel Gibson geplant

Lionsgate produziert einen "John Wick" Spin Off für den Pay TV-Sender STARZ. Die Serie "The Continental" dreht sich um die Vorgeschichte des "Killer-Hotels" aus den John Wick-Filmen.

Für die Event-Serie mit 3 x 90 Minuten Spielzeit wurde u.a. Mel Gibson als Darsteller verpflichtet. "The Continental" spielt im Jahr 1975 und dreht sich um den Hotel-Betreiber Winston Scott im jüngeren Alter, der in den "John Wick"-Filmen von Ian McShane gespielt wurde.

Der Starttermin für "The Continental" bei STARZ ist noch offen. Im Kino kehrt "John Wick" voraussichtlich im nächsten Jahr auf die Leinwände zurück: "John Wick: Kapitel 4" wurde aufgrund des Corona-Virus um ein Jahr verschoben. Nach den bislang bekannten Plänen soll der Film am 27.05.2022 in den USA starten. Für "John Wick: Kapitel 5" wurde noch kein Starttermin angekündigt.

