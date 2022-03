News

Survival-Thriller "Gold - Im Rausch der Gier" im April auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Gold - Im Rausch der Gier" im April auf Blu-ray Disc.

Der Survival-Thriller mit Zac Efron, der nach einem Goldfund in der Einsamkeit ums Überleben kämpft, erscheint am 29.04.2022 inklusive deutschem und englischem Ton in DTS HD 5.1.

Als Bonus-Material ist ein Hintergrund-Featurette geplant.

