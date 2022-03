News

Amazon Alexa-Lautsprecher hören jetzt auch auf "Ziggy"

Amazon.de bietet jetzt auch in Deutschland ein weiteres Aktivierungswort für seine Geräte mit Alexa-Sprachsteuerung an. Statt "Alexa", "Amazon", "Computer" oder "Echo" können Kommandos jetzt auch mit "Ziggy" gestartet werden.

"Ziggy" wurde bereits 2021 in den USA eingeführt und soll in den nächsten Tagen auch auf allen deutschen Amazon-Geräten mit Alexa-Sprachsteuerung zur Verfügung stehen. Namensgeber für "Ziggy" ist der Supercomputer aus der TV-Serie Zurück in die Vergangenheit (Quantum Leap).

Die Einstellung des Aktivierungsworts ist über die Alexa-App nach Auswahl eines Geräts über den Menüpunkt "Aktivierungswort" möglich.

