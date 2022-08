News

"Highlander" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Weltkino veröffentlicht "Highlander" auch in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray. Hierzulande soll der Action-Fantasy-Klassiker mit Christopher Lambert und Sean Connery laut jpc.de am 04.11.2022 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook veröffentlicht werden.

"Highlander" wurde bereits 2016 in 4K restauriert und von StudioCanal als Blu-ray Disc-Neuauflage mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton veröffentlicht.

Die 4K-restaurierte Version von "Highlander" soll im Rahmen der "Best of Cinema"-Reihe ab dem 06.09.2022 auch in deutschen Kinos zu sehen sein.

bereits erhältlich:

bereits auf Ultra HD Blu-ray erhältliche "Best of Cinema"-Filme:

