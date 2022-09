News

"Snap - The Madman's Return" erscheint als remasterte Doppel Vinyl-LP

BMG veröffentlicht nach dem Erfolg der Snap Maxi-Compilation "Rhythm Is a Dancer" auch das zweite Snap Studio-Album "The Madman's Return" auf LP.

Die remasterte Vinyl-Edition des Eurodance-Klassikers aus dem Jahr 1992 besteht aus zwei transparent-roten und transparent-gelben 180 Gramm-LPs und kommt am 21.10.2022 in den Handel.

Die Vinyl-Edition von "Snap - The Madman's Return" enthält die 14 Titel der "Third Edition" des Albums inklusive der Singles "Rhythm Is a Dancer" (in zwei Versionen) und "Colour of Love".

bereits erhältlich:

Tracklisting "The Madman's Return"

Madman's Return 4:35 Colour of Love (Massive Version) 5:32 Believe in It 5:08 Who Stole It? 5:10 Don't Be Shy 4:38 Rhythm Is a Dancer 5:32 Money 5:12 See the Light 5:45 Rhythm Is a Dancer" (7" Edit) 3:45 Exterminate" (Endzeit 7") 4:20 Ex-Terminator 5:24 Keep It Up 4:05 Homeboyz 6:17 Sample City V2.01 1:10

