StudioCanal: SciFi-Klassiker "Der Mann der vom Himmel fiel" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

StudioCanal veröffentlicht im März "Der Mann der vom Himmel fiel" (The Man Who Fell To Earth) auf Ultra HD Blu-ray. Ersten Informationen zufolge erscheint Nicolas Roegs Science Fiction-Klassiker mit David Bowie aus dem Jahr 1975 am 09.03.2023 in der Erstauflage als Ultra HD Blu-ray-Steelbook mit HDR10 und Dolby Vision. Als Bonus-Material sind mehrere Featurettes, Interviews, Behind the Scenes-Aufnahmen und ein Booklet geplant.

Zeitgleich erscheinen außerdem "Der City-Hai" (Raw Deal) und "King Kong" (1976) als günstigere Ultra HD Blu-ray-Editionen.

