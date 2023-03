News

StudioCanal: Neue Details zur "Pakt der Wölfe" 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "Pakt der Wölfe" (Le Pacte des loups) im Mai auf Ultra HD Blu-ray und hat jetzt noch einige Details zur Restauration von Bild und Ton mitgeteilt:

2021 wurde der atemberaubende Genre-Mix von STUDIOCANAL & Metropolitan in Zusammenarbeit mit Regisseur Christophe Gans aufwändig in 4K restauriert. In einem einzigartigen Restaurierungsprozess entstand eine komplett neue digitale Postproduktion des Films auf Basis des hervorragend erhaltenen Original-Negativs. Wie schon in der ursprünglichen Postproduktion des Films 2000/2001 leitete Sébastien Prangère die Schnittarbeiten, die mehrere Wochen dauerten. Unter der Aufsicht von Christophe Gans konnten Sébastien und das Labor Hiventy den Film aus den Kameranegativen, die auf mehrere hundert 35-mm-Rollen verteilt waren, in seinem ursprünglichen Schnitt rekonstruieren und diesen dann in 4K scannen.

So konnte Christophe Gans sein Meisterwerk neu bearbeiten und zum ersten Mal war der ganze Spielraum der atemberaubenden Aufnahmen seines Teams in 4K auf der Leinwand zu sehen.

Zeitgleich entstand eine Atmos-Mischung des Original-Tons, für die, wie schon während der ursprünglichen Produktion, Cyril Holtz verantwortlich war.

In Deutschland erscheint der Director’s Cut von PAKT DER WÖLFE erstmals vollständig synchronisiert. Für die zusätzlichen Szenen konnte ein Großteil der Original-Sprecher:innen erneut verpflichtet werden, wodurch sich die neuen Aufnahmen nahtlos in die ursprüngliche Synchro einfügen.

Der Film mit Vincent Cassel und Monica Bellucci erscheint am 11.05.2023 als Steelbook mit Ultra HD Blu-ray und zwei Blu-ray Discs. Neben dem Ultra HD Blu-ray-Steelbook erscheint "Pakt der Wölfe" auch als remasterte Blu-ray Disc.

Das "Pakt der Wölfe"-Steelbook enthält den komplett synchronisierten "Director's Cut" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Neben einem französischen Dolby Atmos-Mix gibt es noch deutsche und englische DTS HD MA 5.1-Tonspuren. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Als Bonus-Material sind u.a. zwei Audiokommentare von Christophe Gans sowie Vincent Cassel & Samuel Le Bihan, Making of-Featurettes, Deleted Scenes und ein neues Interview geplant.

Update: Die Ultra HD Blu-ray ist jetzt auch bei Amazon.de vorbestellbar.

