Sky zeigt ab diesem Wochenende wieder Formel 1 in Ultra HD & HDR - bislang keine Rennen im "Free TV"

Sky zeigt ab diesem Wochenende wieder die Formel 1. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz wird die Formel 1 auf dem Motorsportsender Sky Sport F1 in HD zu sehen sein. Neben der Formel 1 zeigt Sky Sport F1 auch alle Sessions der Formel 2 und 3, alle Rennen des Porsche Supercups sowie alle Rennen der NTT IndyCar Series live, die ebenfalls am Wochenende startet.

Sky Q-Abonnenten können das Formel 1-Qualifying am Freitag sowie das Formel 1-Rennen zum Großen Preis von Bahrain ab Sonntag um 15:55 Uhr auch live in Ultra HD & HDR auf Sky Sport UHD verfolgen. Sky zeigt die Formel 1 auch mobil bei Sky Go und dem Streamingdienst WOW.

Nach dem Ausstieg von RTL aus der Formel 1 wird die Rennserie vorerst nur exklusiv bei Sky zu sehen sein. RTL hätte wie bereits 2021 und 2022 über eine Sub-Lizenzierung vier Formel-Rennen live im "Free TV" übertragen können, war aber nicht bereit, dafür rund 10 Millionen EUR an Sky zu zahlen. Ob sich noch ein anderer Sender findet oder Sky die vier noch 2023 und 2024 fürs "Free TV" vorgesehenen Rennen selbst frei anbieten wird, ist noch offen.

Langfristig könnte die Formel 1 ohnehin komplett aus dem "Free TV" verschwinden, wenn Sky ab 2025 kein Rennen mehr frei empfangbar zeigen muss sofern es keinen Großen Preis von Deutschland geben sollte.

