"Jethro Tull: Curious Ruminant" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl-LP
13.01.2025 (Karsten Serck)
Jethro Tull veröffentlichen ihr neues Album "Curious Ruminant" als umfangreiches Blu-ray Disc/CD-Set mit Artbook, als Blu-ray/CD/Clear Vinyl-Set sowie einzeln auf CD und LP.
Die Blu-ray Disc verfügt über Abmischungen in Dolby Atmos, 5.1 und High Resolution Stereo. Außerdem sind noch alternative Stereo-Mixe dabei. Die LP wird bei jpc.de auch in zwei exklusiven "Dark Green Vinyl" und "Blue Vinyl"-Sondereditionen angeboten.
Der Verkaufsstart ist für den 07.03.2025 geplant.
