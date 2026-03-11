News

Stephen King: "Nachtschicht" & "Geschichten aus der Schattenwelt" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Filmjuwelen veröffentlicht "Stephen King's Nachtschicht" (Stephen King's Graveyard Shift) auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller aus dem Jahr 1990 erscheint am 26.03.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray ist mit englischem DTS HD MA 5.1-Ton und deutschem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material ist ein Booklet dabei.

Zeitgleich erscheint außerdem "Geschichten aus der Schattenwelt" (Tales from the Darkside: The Movie) mit englischem DTS HD MA 5.1-Ton und deutschem DTS HD MA 2.0-Ton als Ultra HD Blu-ray-Mediabook.

Update: Auch "Nachtschicht" ist inzwischen bei Amazon vorbestellbar:

