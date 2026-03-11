Der neue Technics SL-1500CS Plattenspieler mit Delta-Sigma-Drive bald im Test
Auf der Panasonic Experience in München hat Technics den neuen SL-1500CS Plattenspieler vorgestellt. Die technisch überarbeitete Variante des Technics SL-1500C ist mit der aus höheren Modellreihen bekannten Delta-Sigma-Drive-Technologie ausgestattet, die Motorvibrationen reduziert und eine besonders präzise Drehzahlstabilität ermöglicht. Der eisenkernlose Direktantriebsmotor arbeitet mit Einzelrotor/Einzelstator-Konstruktion und digitaler Motorsteuerung. Auch abseits des Antriebs kommt im SL-1500CS exklusive, innovative Technologie zum Einsatz. Unter anderem eine Stromversorgung, die praktisch identisch mit dem limitierten, und deutlich teureren, SL-1200GME der Grand Class-Baureihe ist.
Das Gehäuse basiert weiterhin auf der zweischichtigen Konstruktion des Basismodells mit Alu-Druckguss und ABS-Glasfaser-Verbundmaterial. Gedämpfte Füße, ein S-förmiger Aluminium-Tonarm mit Kardanlager sowie ein ab Werk montierter Ortofon 2M Red Tonabnehmer kommen hinzu. Ein integrierter Phono-Verstärker für MM-Systeme ist auch an Bord.
Der SL-1500CS ist ab März 2026 zun Preis von 1.199 Euro erhältlich. Wir erwarten bereits ein Testgerät des neuen Technics-Plattenspielers, das demnächst bei uns eintreffen wird.
Alle Infos zur Plattenspieler-Neuheit bei uns im SPECIAL und direkt bei Technics:
- SPECIAL: Technics präsentiert SL-1500CS - High-End-Technologie ab März in günstigerer Preisklasse
- https://www.technics.com/de/produkte/premium-class/plattenspieler/sl-1500cs.html
