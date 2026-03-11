News

Der neue Technics SL-1500CS Plattenspieler mit Delta-Sigma-Drive bald im Test

Auf der Panasonic Experience in München hat Technics den neuen SL-1500CS Plattenspieler vorgestellt. Die technisch überarbeitete Variante des Technics SL-1500C ist mit der aus höheren Modellreihen bekannten Delta-Sigma-Drive-Technologie ausgestattet, die Motorvibrationen reduziert und eine besonders präzise Drehzahlstabilität ermöglicht. Der eisenkernlose Direktantriebsmotor arbeitet mit Einzelrotor/Einzelstator-Konstruktion und digitaler Motorsteuerung. Auch abseits des Antriebs kommt im SL-1500CS exklusive, innovative Technologie zum Einsatz. Unter anderem eine Stromversorgung, die praktisch identisch mit dem limitierten, und deutlich teureren, SL-1200GME der Grand Class-Baureihe ist.

Das Gehäuse basiert weiterhin auf der zweischichtigen Konstruktion des Basismodells mit Alu-Druckguss und ABS-Glasfaser-Verbundmaterial. Gedämpfte Füße, ein S-förmiger Aluminium-Tonarm mit Kardanlager sowie ein ab Werk montierter Ortofon 2M Red Tonabnehmer kommen hinzu. Ein integrierter Phono-Verstärker für MM-Systeme ist auch an Bord.

Der SL-1500CS ist ab März 2026 zun Preis von 1.199 Euro erhältlich. Wir erwarten bereits ein Testgerät des neuen Technics-Plattenspielers, das demnächst bei uns eintreffen wird.

Alle Infos zur Plattenspieler-Neuheit bei uns im SPECIAL und direkt bei Technics:

