Sharp MiniLED-TVs 2026: Neue AQUOS-Serien mit 144Hz, Dolby Vision und Harman/Kardon-Sound zu starken Preisen

Bildquelle: Sharp (JQ8000)

Sharp erweitert das eigene TV-Sortiment für 2026 deutlich und stellt neue AQUOS-Modelle mit MiniLED-Hintergrundbeleuchtung und Quantum Dot-Technologie, bis zu 144 Hz Bildwiederholrate und HDR-Unterstützung mit Dolby Vision IQ und HDR10 vor. Für gute Klangperformance direkt aus dem Fernseher arbeitet Sharp weiterhin mit Harman/Kardon zusammen und bietet integrierte Lautsprechersysteme mit Dolby Atmos-Support. Die hauseigene Smooth-Motion-Technologie soll für flüssige Bewegungsdarstellung sorgen und KI-gestützte Bildverarbeitung soll die Darstellung weiter optimieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Benutzeroberfläche: Neu ist der Ansatz mit mehreren unterschiedlichen Betriebssystemen. Je nach Modell werden die Fernseher mit Google TV, TiVo OS oder Roku TV angeboten. Zum Line-up gehören die bereits verfügbaren JP7000-Modelle ab 499 Euro mit bis zu 250 lokalen Dimming-Zonen und einer Helligkeit von bis zu 800 Nits. Im Sommer 2026 folgt die JT8000-Serie mit Bildschirmgrößen von 50 bis 75 Zoll, bis zu 400 Dimming-Zonen und einer Spitzenhelligkeit von rund 1.000 Nits. Als Premium-Reihe kündigt Sharp die JQ8000-Serie an, die mit bis zu 750 Dimming-Zonen, 144Hz-Panel und 2.1-Soundsystem von Harman/Kardon ausgestattet ist. Der Marktstart ist hier für September 2026 geplant.

Sharp möchte mit der umfassenden Portfolio-Erweiterung hochwertige Technologien und exzellente Bild- und Tonqualität zu fairen Kursen bieten. MiniLED-Hintergrundbeleuchtung, Dolby Vision, Dolby Atmos, intuitives Handling und alle relevanten Smart-Features sollen für alle Anwender bezahlbar werden und so bleibt Sharp dem dem eigenen Motto "Japanese Technology Everyone Can Afford" treu.

