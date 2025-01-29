News

David Cronenbergs "Rabid" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

Indeed Film veröffentlicht "Rabid" auf Blu-ray Disc. Der auch unter dem deutschen Titel "Der Überfall der teuflischen Bestien" bekannte Horror-Thriller von David Cronenberg aus dem Jahr 1977 erscheint am 27.03.2025 als "Remastered Uncut Edition" auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. ein Interview, Featurettes, Audiokommentare und Trailer geplant.

Update: "Rabid" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

